Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:21
Просмотров: 76

Экс-министр транспорта Рудьковский арестован в Москве, - СМИ

Экс-министр транспорта Рудьковский арестован в Москве, - СМИ

Бывший министр транспорта Украины Николай Рудьковский задержан и арестован в Москве по обвинению в нападение на посольство РФ в Киеве

Задержание экс-министра произошло 28 сентября, сообщает "ДС" со ссылкой на Агентство городских новостей "Москва".

"Сотрудники полиции в Басманном районе Москвы задержали 50-летнего гражданина Украины Н. Рудьковского, который находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. УК РФ "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой". В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.

В то же время источник агентства не уточнил, на какой срок арестован Рудьковский. На странице политика в Facebook нет информации о его задержании в российской столице.

Напомним, Рудьковский в 2006-2007 гг. занимал пост министра транспорта и связи Украины. В июне 2014 года во время акций протеста в Киеве он бросил камень в посольство РФ в Киеве, после чего российские следователи возбудили в отношении него уголовное дело, а в мае 2016 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Рудьковского.

Источник: dsnews.ua

Видео: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: крым

Читайте ещё:

Новости Крымнаша. Выпуск #1415 «Вот построят мост…»
Сегодня 09:07    112
Новости Крымнаша. Выпуск #1414 «Уверенность в завтрашнем дне сильно пострадала»
01.10.2018 09:08    283
Новости Крымнаша. Выпуск #1413 «Фантомные боли»
30.09.2018 09:11    255
Новости Крымнаша. Выпуск #1412 «Русский мир — мир мародерства и рабства, мир убийств и отсутствия человеческих ценностей»
29.09.2018 09:01    234
29.09.2018 09:00    7
Новости Крымнаша. Выпуск #1411 «У каждого предателя свой путь прозрения, но многие не пройдут его до конца»
28.09.2018 09:00    259
Прокуратура Автономної Республіки Крим припинила незаконне водопостачання в окупований Крим
28.09.2018 06:59    157
Новости Крымнаша. Выпуск #1410 «Ящик Пандоры открыт!»
27.09.2018 09:01    321
Новости Крымнаша. Выпуск #1409 «Жить стало страшно, а страх стал синонимом Крыма»
26.09.2018 09:11    281
Новости Крымнаша. Выпуск #1408 «Многие ватники теперь боятся россию больше, чем НАТО»
25.09.2018 09:00    308
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 