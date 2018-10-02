Экс-министр транспорта Рудьковский арестован в Москве, - СМИ

Бывший министр транспорта Украины Николай Рудьковский задержан и арестован в Москве по обвинению в нападение на посольство РФ в Киеве

Задержание экс-министра произошло 28 сентября, сообщает "ДС" со ссылкой на Агентство городских новостей "Москва".

"Сотрудники полиции в Басманном районе Москвы задержали 50-летнего гражданина Украины Н. Рудьковского, который находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. УК РФ "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой". В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.

В то же время источник агентства не уточнил, на какой срок арестован Рудьковский. На странице политика в Facebook нет информации о его задержании в российской столице.

Напомним, Рудьковский в 2006-2007 гг. занимал пост министра транспорта и связи Украины. В июне 2014 года во время акций протеста в Киеве он бросил камень в посольство РФ в Киеве, после чего российские следователи возбудили в отношении него уголовное дело, а в мае 2016 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Рудьковского.

Источник: dsnews.ua

Видео: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»