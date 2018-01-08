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Экс-президента Ирана задержали за поддержку протестов

Экс-президента Ирана задержали за поддержку протестов

Сообщение о задержании бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада расспространила газета Al-Quds Al-Arabi, но официальные СМ Ирана информацию не подтверждают.

Al-Quds Al-Arabi пишет, что экс-президента задержали во время его визита в город Шираз, арест был санкционирован аятолла Хаменеи. Причиной стала поддержка антиправительственных протестов, которые сотрясают страну с конца прошлого года. Ахмадинежад выступал в городе Бушем и высказал одобрение демонстрациями. В частности, экс-президент сказал, что «некоторые чиновники живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальной ситуации в обществе». Власти восприняли это как призыв к «подогреванию беспорядков».

Источник: petrimazepa.com

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