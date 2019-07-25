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Ексдепутат Держдуми Росії Боровий попросив політичний притулок у США

Ексдепутат Держдуми Росії Боровий попросив політичний притулок у США

Колишній голова Партії економічної свободи і колишній депутат Державної думи Костянтин Боровий попросив політичний притулок у США. Про це він повідомив в інтерв’ю «Голосу Америки».

За його словами, таке рішення він прийняв через постійне стеження за ним, яке виявив ще наприкінці 2014 року. Тоді ж, за словами Борового, «почали відбуватися дивні речі». Його вмовляли почати бізнес, пропонували взяти мільйони доларів.

Співробітники його служби безпеки підтвердили, то за ним слідкують, вивчають розклад та маршрути. Експерт порадив Боровому виїхати з країни.

У грудні 2014 року Боровий виїхав до Лос-Анджелес, а в лютому 2015 року було вбито Бориса Нємцова. Тому , коли за Боровим почали професійно стежити, він, за його словами, вирішив не випробовувати долю і про всяк випадок попросив політичного притулку.

У 1992 році Боровий заснував Партію економічної свободи. У 1995 році обрався депутатом Держдуми другого скликання. В кінці 1990-х Партія економічної свободи увійшла в блок «Союз правих сил», а в 2003 році Мін’юст позбавив її реєстрації.

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: россия

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