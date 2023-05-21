Ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера не покликали на ювілей партії СДПН через його зв'язки з Кремлем — Zeit.

В Соціал-демократичній партії, яка невдовзі відзначить своє 160-річчя, засуджують зв'язки Шредера з Кремлем, тому вважають його присутність на святкуванні у Берліні недоречною.

"Нині нам нема про що говорити один з одним. Шредер перебуває в близьких відносинах з ініціатором війни та агресором. Це можна було побачити нещодавно під час його візиту до російського посольства... Зрештою, розрив з Герхардом Шредером — це не історичний розрив, а теперішній, який цілком очевидно пов'язаний із його позицією в контексті війни путіна проти України", — пояснив генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт.

**Шредер був канцлером ФРН з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік. Після того як його усунули з посади глави уряду, він багато років працював у російських енергетичних компаніях і досі підтримує дружні стосунки з путіним.

Німецький політик зустрічався з главою Кремля у Москві через кілька тижнів після початку війни, а потім ще раз у липні 2022 року. Після кожної зустрічі він запевняв, що путін нібито зацікавлений у припиненні війни.

9 травня Шредер відвідав російське посольство в Німеччині, яке влаштувало прийом на честь Дня перемоги.

Джерело: https://t.me/znua_live/93844

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