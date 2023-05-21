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Ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера не покликали на ювілей партії

Ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера не покликали на ювілей партії

Ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера не покликали на ювілей партії СДПН через його зв'язки з Кремлем — Zeit.

В Соціал-демократичній партії, яка невдовзі відзначить своє 160-річчя, засуджують зв'язки Шредера з Кремлем, тому вважають його присутність на святкуванні у Берліні недоречною.

"Нині нам нема про що говорити один з одним. Шредер перебуває в близьких відносинах з ініціатором війни та агресором. Це можна було побачити нещодавно під час його візиту до російського посольства... Зрештою, розрив з Герхардом Шредером — це не історичний розрив, а теперішній, який цілком очевидно пов'язаний із його позицією в контексті війни путіна проти України", — пояснив генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт.

**Шредер був канцлером ФРН з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік. Після того як його усунули з посади глави уряду, він багато років працював у російських енергетичних компаніях і досі підтримує дружні стосунки з путіним.

Німецький політик зустрічався з главою Кремля у Москві через кілька тижнів після початку війни, а потім ще раз у липні 2022 року. Після кожної зустрічі він запевняв, що путін нібито зацікавлений у припиненні війни.

9 травня Шредер відвідав російське посольство в Німеччині, яке влаштувало прийом на честь Дня перемоги.

Джерело: https://t.me/znua_live/93844

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