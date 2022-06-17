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Эксперимент с размещением ЗРК Тор-М2 на кораблях оказался неудачным, для рф, разумеется

Эксперимент с размещением ЗРК Тор-М2 на кораблях оказался неудачным, для рф, разумеется

Ещё несколько лет назад россияне проводили эксперимент с размещением ЗРК Тор-М2 на кораблях, для компенсации их слабой ПВО. Тогда в российских СМИ писали об успешных испытаниях, но эти сообщения вызывали лишь лёгкую улыбку.

На прошлой неделе российское командование распорядилось разместить на кораблях черноморской флотилии ЗРК Тор-М2 на фоне того как Украина стала получать ПКРК Harpoon. Разумеется, угроза ПКРК, в частности «Нептун» и ракет Р-360 была и раньше. Именно ими потопили ракетный крейсер «Москва», но россияне понимали, что данный комплекс штучный, а боезапас ракет к нему ограничен.

Такие умозаключения позволяли им свободно использовать небольшие корабли 3 и 4 ранга, не опасаясь удара ПКРК. Но при этом был риск поражения с ударных БПЛА.

По сути, даже корабли проекта 22160 были уязвимы для ударов с ударных БПЛА Bayraktar TB2.

Именно по этой причине на них всех повально и безрассудно стали размещать ЗРК Тор-М2.

Но, ирония в том, что, равно как и крейсер «Москва», который должен был обеспечивать ПВО-прикрытие всей черноморской группе кораблей, но был уничтожен именно тем, от чего должен был защищать, спасательно-буксирное судно Черноморского флота СБ-739 проекта 22870 "Василий Бех", с ЗРК Тор-М2 оказалось беззащитным перед ракетным ударом.

Итак – за время полномасштабной войны в Чёрном море были дважды применены ПКРК, в первый раз «Нептун», сегодня, 17 июня Harpoon. И оба применения – успешные. При этом ПВО российских кораблей оказалось целиком и полностью неэффективным.

Источник: facebook.com

Автор: Alexander Kovalenko

Новости портала «Весь Харьков»

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