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Эксперт рассказал, изменит ли РФ отношение к Украине после смещения Путина

Эксперт рассказал, изменит ли РФ отношение к Украине после смещения Путина

Развитие внутриполитической ситуации в РФ в среднесрочной перспективе многовариантно, а прогнозировать его крайне трудно. В ближайшие годы в России возможно все или почти все. И, надеясь на положительный сценарий, Украине надо готовиться к отрицательным. При этом следует не только радоваться российским проблемам, но и понять, что дестабилизация РФ или приход в Кремль нового лидера вряд ли приведет к коренным изменениям российской политики в отношении Украины в более конструктивную и добрососедскую.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Сергей Немырыч. По его мнению, с учетом военной силы, политического влияния и пропагандистских мощностей РФ была и остается великим государством, главным соперником США вместе с КНР, как это признают американские стратегии национальной безопасности и национальной обороны.

«В связи с сопротивлением украинских общества и государства, поддержанного США и государствами ЕС, Россия изменила тактику на украинском направлении, но сохранила свои стратегические цели. И сегодня руководство РФ и, что значительно хуже, большинство россиян рассматривают Украину как мятежную провинцию, которая рано или поздно вернется под скипетр «белого царя», — отмечает эксперт. — Российская угроза окончательно обрела длительный характер. Цена же «украинского вопроса» для РФ значительно выше, чем для наших западных партнеров, особенно для большинства государств ЕС».

Источник: sprotyv.info

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