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Експорт електроенергії та референдум про приєднання західних областей до Польщі: найгучніші фейки рф за листопад
росіяни не можуть перемогти Україну на полі бою, тому намагаються послабити наш моральний дух брехнею та маніпуляціями.
Б‘ють по темах, до яких українці зараз найчутливіші, – відключення електроенергії та можливий наступ з боку білорусі. Спростування цих фейків – у графічному матеріалі SPRAVDI
Джерело: https://t.me/spravdi/21818
Темы: війна, пропаганда, росія, україна