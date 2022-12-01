Експорт електроенергії та референдум про приєднання західних областей до Польщі: найгучніші фейки рф за листопад

росіяни не можуть перемогти Україну на полі бою, тому намагаються послабити наш моральний дух брехнею та маніпуляціями.

Б‘ють по темах, до яких українці зараз найчутливіші, – відключення електроенергії та можливий наступ з боку білорусі. Спростування цих фейків – у графічному матеріалі SPRAVDI

Джерело: https://t.me/spravdi/21818

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