Экспорт российской нефти по Черному морю практически остановился после ударов Украины
Экспорт российской нефти по Черному морю, на который приходится около четверти продаваемых за рубеж баррелей, оказался практически парализован.
За неделю с 14 по 20 августа из крупнейшего черноморского порта РФ вышел лишь один танкер, а объемы экспорта рухнули до 100 тысяч баррелей в день, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.
Неделей ранее порт отправил 3 танкера, а в первые семь дней августа - пять судов. На них находилось 300 и 500 тысяч баррелей соответственно. При этом в июне из Новороссийска вывозили до 600-800 тысяч баррелей в сутки.
Объемы нефтяного экспорта по Черному морю стали самыми низкими с начала войны, а их падение началось после того, как в ночь на 4 августа ВСУ атаковали базу ВМФ в Новороссийске, а спустя день едва не потопили танкер “Сиг” в районе Керчи.
На объемы отгрузки могла повлиять погода, пишет Bloomberg: на прошлой неделе в Новороссийске дважды объявляли штормовое предупреждение. Однако традиционного официального сообщения о прекращении отгрузки из порта при этом не было.
У нефтяников возникли со страховыми компаниями, которые начали требовать дополнительной платы за “военные риски”, рассказали Reuters четыре работающих в регионе трейдера.
По их оценке, страховая премия была увеличена на 20% и теперь составляет почти $1 млн за танкер. Причем увеличение произошло в основном для судов, перевозящих российскую нефть, в то время как для грузов казахстанского происхождения премия осталась стабильной.
Черноморский провал уронил общий экспорт нефти из РФ - до 2,37 млн баррелей в сутки, минимума с декабря. По сравнению апрельским пиком - 4,2 млн баррелей - объемы рухнули на 44%.
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