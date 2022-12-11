Екстра-новина. США впровадили санкції проти голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка

Того самого, одіозного. Якого навіть усунули з посади через підозри у прийнятті замовних рішень та у захопленні влади в системі судоустрою. Щойно Вовк був відновлений на посаді. Тобто тепер суддя Вовк у чудовій компанії - з Дубінським, Деркачем та іншими російськими посіпаками.

Як ви гадаєте, як на новину відреагував сам суддя Вовк? З посмішкою. Повідомив, що санкції він спокійно переживе. Мовляв, звинувачення проти нього абсурдні, і він якось змириться з неможливістю їздити до США.

І знаєте, схоже на те, що суддя Вовк правий. Вже півтора роки на підписі у президента Зеленського лежить невідкладний законопроект про ліквідацію ОАСК. Піару було багато. Але. Ліквідували ОАСК? Ні, туди повернули суддю Вовка. То чого судді Вовку тепер боятися?

Джерело: https://t.me/dragonspech/5727

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