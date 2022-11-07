Екстрені аварійні відключення світла у понеділок, 7 листопада, застосовуватимуть у семи областях України

Вони можуть торкнутися Київської (та міста Київ), Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської та Полтавської областей.

В "Укренерго" пояснюють, що відключення відбуваються внаслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак російських ракет та дронів.

Джерело: https://t.me/c/1347456995/63680

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