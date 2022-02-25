Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:14
Просмотров: 42

Ексзаступника міністра з питань ТОТ засуджено до 10 років позбавлення волі

Ексзаступника міністра з питань ТОТ засуджено до 10 років позбавлення волі

Колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб визнали винним у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди та засудили до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Відповідне рішення ВАКС ухвалив 23 лютого 2022 року.

Згідно із обвинувальним вироком з експосадовця стягнуть 980 тис. грн майнової шкоди та 200 тис. грн судових витрат. Його взяли під варту прямо у залі судових засідань. Справу стосовно «помічника» ексзаступника міністра закрили, у зв’язку з його смертю.

Нагадаємо, представник інтересів приватного ТОВ під час спілкування із заступником міністра з питань ТОТ розповів йому про проходження товариством складної процедури погодження дозвільних документів на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.

Дізнавшись про це, заступник міністра запропонував свої «послуги» із забезпечення погодження проєктної документації за грошову винагороду у розмірі 1 млн дол. США. Як запевнив експосадовець, ця сума начебто мала бути розподілена між керівниками та службовими особами виконавчих органів влади, серед яких: Міністерство культури України, Міністерство юстиції України, Український державний інститут культурної спадщини та інші.

У процесі реалізації цієї корупційної схеми, у топпосадовця з’явився привід реалізувати ще одну. Він дізнався від представника фізичної особи про іншу проблему, пов’язану з розглядом цивільної справи про стягнення боргу з іншого приватного підприємства на користь фізичної особи.

У відповідь заступник міністра з питань ТОТ повідомив, що за 100 тис. дол. США винагороди, використовуючи свої зв’язки, зможе забезпечити прийняття необхідного судового рішення. Зі слів посадовця, він нібито мав звернутися до заступника Генерального прокурора, щоб остання вплинула на голову Касаційного цивільного суду (у складі Верховного Суду), який, у свою чергу, може вплинути на суддів цього ж суду для прийняття відповідного рішення.

У подальшому суму неправомірної вигоди зменшили до 80 тис. дол. США. Після одержання першої її частини, в сумі 50 тис. дол. США, заступник міністра та його «помічник» розподілили кошти між собою.

14 серпня 2019 року колишній топпосадовець отримав від представника ТОВ частину коштів із обумовленого 1 млн дол. США - у 450 тис. дол. США - за нібито вирішення земельного питання та другий транш – у 30 тис. дол. США – за владнання питання з судовою гілкою влади. Одразу після отримання цих коштів заступника міністра з питань ТОТ та його «помічника», залученого до реалізації корупційної схеми, затримали.

3 квітня 2020 року слідство відкрило підозрюваним матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. У травні 2020 року справу скерували до суду.

Всі деталі розслідування та найцікавіші факти дивіться у відео:

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Адвокаты готовят жалобу в Верховный суд и ЕСПЧ относительно убийства 6-летней девочки в Харьковской области
24.02.2022 07:09    287
Трибунал в Гаазі розпочав слухання про розмір компенсації, яку Росія має сплатити за захоплення інвестицій Нафтогазу в Криму
23.02.2022 07:19    259
СБУ ліквідувала схему привласнення лісового фонду Київщини на понад 1 млрд грн
22.02.2022 09:38    320
Требовала взятку: в Харькове будут судить бухгалтера госпредприятия
22.02.2022 08:55    365
Витік Credit Suisse: серед клієнтів банку - українські олігархи, бізнесмени та чиновники
22.02.2022 07:00    337
В Харькове родители Николая Харьковского могут попасть в тюрьму
21.02.2022 08:08    664
Нападників на знімальну групу УП відпустили під особисте зобов’язання
20.02.2022 09:43    248
Мошенники прикидывались службой доставки
20.02.2022 07:27    404
В Харькове вынесли приговор псевдоминеру
19.02.2022 07:54    426
СБУ викрила масштабну схему незаконного використання морських суден колишнім керівництвом Одеського порту: збитки понад 35 млн грн
18.02.2022 08:53    322
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 