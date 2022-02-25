Ексзаступника міністра з питань ТОТ засуджено до 10 років позбавлення волі

Колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб визнали винним у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди та засудили до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Відповідне рішення ВАКС ухвалив 23 лютого 2022 року.

Згідно із обвинувальним вироком з експосадовця стягнуть 980 тис. грн майнової шкоди та 200 тис. грн судових витрат. Його взяли під варту прямо у залі судових засідань. Справу стосовно «помічника» ексзаступника міністра закрили, у зв’язку з його смертю.

Нагадаємо, представник інтересів приватного ТОВ під час спілкування із заступником міністра з питань ТОТ розповів йому про проходження товариством складної процедури погодження дозвільних документів на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.

Дізнавшись про це, заступник міністра запропонував свої «послуги» із забезпечення погодження проєктної документації за грошову винагороду у розмірі 1 млн дол. США. Як запевнив експосадовець, ця сума начебто мала бути розподілена між керівниками та службовими особами виконавчих органів влади, серед яких: Міністерство культури України, Міністерство юстиції України, Український державний інститут культурної спадщини та інші.

У процесі реалізації цієї корупційної схеми, у топпосадовця з’явився привід реалізувати ще одну. Він дізнався від представника фізичної особи про іншу проблему, пов’язану з розглядом цивільної справи про стягнення боргу з іншого приватного підприємства на користь фізичної особи.

У відповідь заступник міністра з питань ТОТ повідомив, що за 100 тис. дол. США винагороди, використовуючи свої зв’язки, зможе забезпечити прийняття необхідного судового рішення. Зі слів посадовця, він нібито мав звернутися до заступника Генерального прокурора, щоб остання вплинула на голову Касаційного цивільного суду (у складі Верховного Суду), який, у свою чергу, може вплинути на суддів цього ж суду для прийняття відповідного рішення.

У подальшому суму неправомірної вигоди зменшили до 80 тис. дол. США. Після одержання першої її частини, в сумі 50 тис. дол. США, заступник міністра та його «помічник» розподілили кошти між собою.

14 серпня 2019 року колишній топпосадовець отримав від представника ТОВ частину коштів із обумовленого 1 млн дол. США - у 450 тис. дол. США - за нібито вирішення земельного питання та другий транш – у 30 тис. дол. США – за владнання питання з судовою гілкою влади. Одразу після отримання цих коштів заступника міністра з питань ТОТ та його «помічника», залученого до реалізації корупційної схеми, затримали.

3 квітня 2020 року слідство відкрило підозрюваним матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. У травні 2020 року справу скерували до суду.

Всі деталі розслідування та найцікавіші факти дивіться у відео:

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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