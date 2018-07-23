Экзархат РПЦ организует в Киеве "православный антимайдан" - готовят орды "скрепных титушек"

Экзархат РПЦ в Украине ("УПЦ МП"), пытаясь оправдать в глазах своих "старших товарищей из Москвы" нежелание большинства прихожан "УПЦ МП" из регионов, с глаз которых спала пелена "русского мира" после четырех лет российской военной агрессии против Украины, участвовать в пропагандистском шоу под названием "Крестный ход от Новинского" или "Победобесие 2.0", а также срыв плана по созданию "беcпрецендентной массовки" под это шествие, запускает фейки, что украинская власть препятствует выезду желающих, угрожает перевозчикам, блокирует выезды и т.д.

Об этом говорится на странице Украинской православной поместной церкви в Facebook.

Здесь стоит отметить, что на позицию прихожан экзархата РПЦ в Украине, несмотря на российскую пропаганду в самих храмах от священников и разнообразное противодействие со стороны Москвы, влияет информация о скором и неминуем предоставлении Фанаром Томоса об автокефалии УППЦ, что приведет к огромному оттоку верующих из Московского патриархата.

По имеющейся информации, для того чтобы исправить катастрофическую ситуацию с массовкой, спонсоры "Крестного хода" дали координаторам на местах указания рекрутировать на поездку уже не только прихожан "УПЦ МП", а всех желающих за деньги. Так что можно только себе представить категории "истинно верующих", которых свезут в Киев.

Это вызывает ассоциации с "Антимайданом", нынешние спонсоры "крестного хода" в его организации играли туже роль, что и сейчас.

Источник: newsua.one

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