Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:12
Просмотров: 80

Экзархат РПЦ организует в Киеве "православный антимайдан" - готовят орды "скрепных титушек"

Экзархат РПЦ организует в Киеве православный антимайдан - готовят орды скрепных титушек

Экзархат РПЦ в Украине ("УПЦ МП"), пытаясь оправдать в глазах своих "старших товарищей из Москвы" нежелание большинства прихожан "УПЦ МП" из регионов, с глаз которых спала пелена "русского мира" после четырех лет российской военной агрессии против Украины, участвовать в пропагандистском шоу под названием "Крестный ход от Новинского" или "Победобесие 2.0", а также срыв плана по созданию "беcпрецендентной массовки" под это шествие, запускает фейки, что украинская власть препятствует выезду желающих, угрожает перевозчикам, блокирует выезды и т.д.

Об этом говорится на странице Украинской православной поместной церкви в Facebook.

Здесь стоит отметить, что на позицию прихожан экзархата РПЦ в Украине, несмотря на российскую пропаганду в самих храмах от священников и разнообразное противодействие со стороны Москвы, влияет информация о скором и неминуем предоставлении Фанаром Томоса об автокефалии УППЦ, что приведет к огромному оттоку верующих из Московского патриархата.

По имеющейся информации, для того чтобы исправить катастрофическую ситуацию с массовкой, спонсоры "Крестного хода" дали координаторам на местах указания рекрутировать на поездку уже не только прихожан "УПЦ МП", а всех желающих за деньги. Так что можно только себе представить категории "истинно верующих", которых свезут в Киев.

Это вызывает ассоциации с "Антимайданом", нынешние спонсоры "крестного хода" в его организации играли туже роль, что и сейчас.

Источник: newsua.one

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Московские попы провоцируют противостояние прямо в центре Киева. ФОТО
Сегодня 06:46    221
Як Лавра дісталася Московському патріархату
21.07.2018 13:12    294
У премьера Польши вспомнили преступления “украинских националистов” и добавили фото села на Волыни, уничтоженного поляками
21.07.2018 10:38    218
Фарнборо не дает покоя Кремлю или эхо “Русланов”
21.07.2018 08:40    267
Россия продолжает запускать фейки по дискредитации предоставления Томоса Украине
21.07.2018 07:49    140
Facebook будет удалять посты, провоцирующие насилие
20.07.2018 09:11    97
Протесты против нового названия Македонии финансировал российский бизнесмен
19.07.2018 08:12    174
Россия начала новую информационную атаку на украинскую автокефалию – запущен новый фейк
19.07.2018 06:24    479
В оккупированном Алчевске вместо художественной школы оккупанты откроют фабрику пушечного мяса
18.07.2018 09:22    130
РУССКАЯ ПРОПАГАНДА использует в качестве «западных экспертов» мошенников и расистов
18.07.2018 08:32    135
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 