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Электроопору разрушенную от ДТП на Московском проспекте восстановили

Опору, сбитую КамАЗом в конце июня на Московском проспекте - полностью восстановили. Тогда в результате ДТП произошло частичное обесточивание подстанции "Серп и Молот". Остаться без электроснабжения могли: метрополитен, наземный электротранспорт, котельные тепловых сетей, а также некоторые дома в Слобожанском, Киевском и Шевченковском районах. Впрочем, благодаря своевременным действиям персонала центральной диспетчерской службы удалось обеспечить питание подстанции по резервной схеме, таким образом, избежав многочисленных отключений. И в достаточно сжатые сроки энергетикам удалось выполнить масштабную реконструкцию опоры, на замену поврежденного участка воздушной линии, по словам главного инженера Олега Синельникова, были направлены материалы из аварийного запаса.

Олег Синельников, главный инженер Харьковских высоковольтных электросетей

Роботи були виконані по демонтажу пошкодженої опори, а також в зв'язку з тим, що при ударі по опорі були порушені механічні властивості опор біля вказаної опори, тому було прийнято рішення про заміну усіх опор. Було замінено 6 металевих опор, встановлені вони на зеленій зоні Московського проспекту, а також на території лікарняного комплексу лікарні № 2 на Московському проспекті.

По словам Олега Синельникова, в ходе восстановительных работ были заменены участки высоковольтной воздушной линии электропередачи, которые в двух местах пересекают Московский проспект, чем энергетики обеспечили высокий уровень безопасности на одной из самых оживленных автомагистралей города.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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