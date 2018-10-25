Ели торт, пока их одноклассница плакала

Расскажу в связи с этим свою историю.

В начале 90-х, когда деда не стало, а маме перестали платить зарплату на КЛЗ живыми деньгами, мы были, мягко говоря, в *опе. Да, им выдавали хлеб каждый день (в счёт зарплаты), трусы, которые сами шили, металлические лотки... Иногда — и это было счастье — хозяйства рассчитывались продуктами, и наступал праздник на месяц. Зарплату выдавали сыром и рыбой. Денег как таковых практически не было, бабушкина пенсия шла на оплату коммуналки и других услуг.

Бабушка же боялась не платить, копейка в копейку и никогда никаких долгов — государству нельзя задолжать, считала она.

С голоду не умирали, конечно, но иногда после кабачковых оладий, «красной икры» из манки и «пиццы-маргариты» без сыра жрать хотелось так, что жареная картошка была за счастье. Все траты считали в десятках яиц: сколько стоят сапоги? Ааа, можно же было 12 десятков яиц купить.

Так вот — денег не было. Я заканчивала 11-й класс и, понятное дело, предполагался выпускной фотоальбом, который стоил каких-то по нашим меркам больших денег. Мы решили, что я обойдусь без альбома, это не самое главное в жизни.

Но в итоге альбом я получила — другие родители сбросились чуть больше.

У моего сына в классе тоже не все родители сдавали деньги на школу/класс и так далее, но все мероприятия проводились из расчёта на всех детей, за счёт других родителей, в том числе и наш.

И я не была против. Думаю, что это нормально и правильно.

Возвращаясь к ситуации сегодняшней, там другие причины, и я категорически поддерживаю принципиальных родителей, не сдающих на «сладкий стол» 50 грн в месяц. Но я не о родителях и вообще не о взрослых — тут всё просто: классного руководителя уволить за профнепригодность, родительскую тройку распустить, запретить все подобные мероприятия в классе.

Я о детях.

Которым всей этой ситуацией нанесли психологическую и моральную травму, которые ели торт и пили сок, пока их одноклассница плакала. И которые потом будут с этим жить.

Источник: Юлия Конотопцева, Facebook

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины