Енергетичний шантаж рф: у Німеччині з’ясували нові деталі про турбіну для «Північного потоку-1»

За даними Мінекономіки Німеччини, турбіна для газопроводу «Північний потік-1«, яку обслуговує Siemens, використовується лише як запасна, рф використала її як виправдання для припиненя поставок газу. Про це повідомляє «Süddeutsche Zeitung», пише «Європейська правда».

«Це заміна турбіни для використання у вересні», — сказала речниця міністерства. За її словами, це був привід з боку російської сторони, що через ремонт цієї турбіни необхідно було припинити потік газу через «Північний потік-1».

Німецький уряд звернувся до канадського уряду з проханням про поставку турбіни Siemens, яка обслуговується в Канаді, щоб не давати росії приводу для скорочення узгоджених поставок газу. Після цього Канада схвалила поставку турбіни до Німеччини. Звідти її мають вивезти в росію. Де зараз знаходиться турбіна і коли вона має прибути в росію, речниця міністерства не повідомила.

Зараз «Газпром» проводить роботи на газопроводі «Північний потік-1», які, як очікується, триватимуть до 21 липня. Відповідаючи на запитання, чи очікує уряд, що газ знову подаватиметься газопроводом, міністерство економіки відповіло, що готове до всіх сценаріїв. «Газпром» перед ремонтом знизив потік газу до 40% від об’єму.

Нагадаємо, минулого тижня уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти росії і відправити турбіну для «Північного потоку», яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини — щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що рф не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

Джерело: sprotyv.info

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