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"Енергоатом" вивів у ремонт два енергоблоки українських АЕС

Енергоатом вивів у ремонт два енергоблоки українських АЕС

"Енергоатом" вивів у ремонт енергоблок №2 Запорізької атомної електростанції та енергоблок №1 Рівненської АЕС.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК.

Так, 15 лютого о 22:43 енергоблок №2 Запорізької АЕС відключили від енергомережі "для усунення нещільності у системі байпасного очищення теплоносія".

"За планом роботи триватимуть чотири доби – до 23:59 19 лютого, після чого енергоблок підключать до енергомережі.

Зараз в роботі перебувають п’ять блоків ЗАЕС. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Сумарна потужність генераторів – 4 710 МВт", - пояснили в "Енергоатомі".

А 16 лютого о 0:06 "відповідно до графіку ремонтів діючих енергоблоків АЕС України та згідно з узгодженою заявкою" енергоблок №1 РАЕС (ВВЕР-440) був відключений від мережі "для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 49 календарних діб".

Турбогенератор ТГ-3 енергоблоку №2 (ВВЕР-440) перебуває в резерві за умовами роботи енергоринку.

Із кінця січня у роботі перебували всі 15 атомних блоків України.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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