Енергосистема України не повернеться на паралельну роботу з об‘єднаною енергомережею РФ та РБ, - Герман Галущенко

Енергосистема України не повернеться на паралельну роботу з об‘єднаною енергомережею РФ та РБ. Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко на своїй сторінці фейсбуку.

«Сьогодні підписано наказ Міненерго про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів. Я планую звернутись до міністрів енергетики европейських країн щодо сприяння у прискоренні ухвалення рішення про приєднання української енергосистеми до європейської. Технічно і технологічно ми довели нашу спроможність. Політично - слово за урядами європейських країн», - наголосив Міністр.

Також Герман Галущенко поінформував, що украінська енергосистема завершила тестове випробування роботи в ізольованому режимі від російської та білоруської енергосистем.

«Автономна робота української енергосистеми протягом 24-26 лютого пройшла успішно і довела нашу спроможність працювати в ізольованому режимі. І все це в умовах ракетних обстрілів, запеклих боїв і спроб ворога атакувати об’єкти критичної інфраструктури», - підкреслив очільник Міненерго.

Українська енергосистема довела здатність підтримувати необхідну частоту 50 Гц в різних режимах роботи та надійність і безпеку енергопостачання українським споживачам навіть в умовах військової агресії.

Робота в ізольованому режимі, як передбачено Угодою про умови майбутнього об’єднання української та європейської енергосистем, мала проводитися у два етапи: у зимовий та літній періоди.

Повернення енергосистеми України в об‘єднану з Росією та Білоруссю мережу після випробувань було заплановане на 27 лютого. Водночас ворог відкоригував плани щодо подальшоі роботи ОЕС України.

Міністр подякував оператору НЕК «Укренерго» за професійно виконані роботи та диспетчерське управління у надскладних умовах, а також енергетичним підприємствам за забезпечення ресурсної, технічної та технологічної роботи енергосистеми.

Також відзначив, що ОЕС України має достатній резерв потужності і продемонструвала свою стійкість.

«Ми розраховуємо на європейський крок назустріч. Але впевнені у своїх силах і здатності забезпечити українців стабільним енергопостачанням, незважаючи на плановість чи прискореність термінів синхронізації», - заявив Міністр енергетики.

У роботі на сьогодні 10 блоків АЕС, працює гідрогенерація, а теплові електростанції як державної, так і приватної форми власності наростили достатній запас вугілля для успішного закінчення опалювального сезону та забезпечують вироблення необхідного обсягу електроенергії та регулювання потужності.

Источник: kmu.gov.ua

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