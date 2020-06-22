Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:52
Просмотров: 16

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України

Станом на 10.00 21 червня в Збройних Силах України хворіє 140 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало — 263 осіб, летальних випадків — 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 420 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 14 осіб.

За минулу добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них 4 військовослужбовця перебувають на лікуванні у Рівненському військовому госпіталі. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 4 військовослужбовця (Львівська область — 3 особи та Рівненська — 1 особа). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Коронавирус в Харькове: статистика на 21 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:16    62
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:07    61
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
Сегодня 06:00    48
Безопасно ли уже снимать номер в гостинице или арендовать жилье?
21.06.2020 12:49    305
Олексій Чернишов наголосив на необхідності посилення нагляду за дотриманням протиепідемічних норм та проведенні відповідних перевірок
21.06.2020 12:35    162
"Укроборонпром" передає приміщення Вищому антикорупційному суду
21.06.2020 12:21    145
Кабмін рекомендує: початок роботи після 9:00
21.06.2020 11:40    305
Щодо можливості проїзду транзитом з країни «зеленої» зони через країну «червоної» зони (ВІДЕО)
21.06.2020 11:14    133
Максим Степанов: На порятунок української медицини уже з липня Уряд виділить 4,5 млрд грн, 1,26 з яких - на екстрену медицину
21.06.2020 10:11    84
Новую вспышку COVID-19 в Пекине вызвал вирус родом из Европы, - Китай
21.06.2020 09:34    178
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 