Эрдоганский подсосок
Эрдоган действует элегантно: требует, чтобы Путин в одностороннем порядке закончил войну.
Ту же позицию - только в более лояльной форме - озвучивает Пекин, ссылаясь на то, что Путин "слишком долго воюет".
После этого Эрдоган отправляет Украине небольшую партию вооружения, а Кремль на это отвечает репликой Гундяева, предлагающего "рождественское перемирие", на которое тут же соглашаются Шойгу и Путин.
Дальше Путин будет рассылать всем кадры, как украинцы под Рождество бомбят русню, пока те мирно наматывают сопли и кишки на кулаки.
Только этот прием настолько старый, что провокацию все распознали с первых минут предложения Гундяева.
Первое: уничтожать русофашистов - это богоугодное занятие.
Второе: Россия никогда не соблюдала перемирия, о которых сообщала.
Третье: Перемирие и так всегда действует для "граждан, которые хотят посетить церкви". Украина по гражданскому населению не бьёт, а прилет по примеру Макеевки будет с божественным душком. Не забываем, что взрывы на территории РФ также осуществляются святым духом без официального вмешательства украинцев.
Джерело: https://t.me/cynic2020/7711