Эрдоган действует элегантно: требует, чтобы Путин в одностороннем порядке закончил войну.

Ту же позицию - только в более лояльной форме - озвучивает Пекин, ссылаясь на то, что Путин "слишком долго воюет".

После этого Эрдоган отправляет Украине небольшую партию вооружения, а Кремль на это отвечает репликой Гундяева, предлагающего "рождественское перемирие", на которое тут же соглашаются Шойгу и Путин.

Дальше Путин будет рассылать всем кадры, как украинцы под Рождество бомбят русню, пока те мирно наматывают сопли и кишки на кулаки.

Только этот прием настолько старый, что провокацию все распознали с первых минут предложения Гундяева.

Первое: уничтожать русофашистов - это богоугодное занятие.

Второе: Россия никогда не соблюдала перемирия, о которых сообщала.

Третье: Перемирие и так всегда действует для "граждан, которые хотят посетить церкви". Украина по гражданскому населению не бьёт, а прилет по примеру Макеевки будет с божественным душком. Не забываем, что взрывы на территории РФ также осуществляются святым духом без официального вмешательства украинцев.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7711

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