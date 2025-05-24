Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:29
Просмотров: 45

Еще 9 детей вернули из оккупации

Еще 9 детей вернули из оккупации

Это пятеро мальчиков и четверо девочек, в возрасте от 7 до 17 лет. Один из них имеет статус ребенка-сироты — Александр Прокудин, глава Херсонской ОВА

10-летнего мальчика с мамой российские военные ночью закрыли в подвале, пока его папу избивали в комнате за то, что он хотел защитить жену от произвола солдата вражеской армии. В школе ребенка заставляли носить пилотку, петь гимн россии и кричать пропагандистские лозунги.

15-летнюю девушку лишили возможности получать образование. Посещать онлайн-уроки в украинской школе было невозможно из-за отсутствия связи.

17-летняя девушка чуть не умерла из-за отсутствия качественного медицинского обслуживания и оборудования в больницах. Поэтому точный диагноз девушке поставили только во время экстренной операции.

Еще две сестры почти три года не выходили из дома и не общались с ровесниками, потому что школа и детсад в первые полгода полномасштабной войны были разрушены. На улице же не стихали обстрелы.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/55077

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Российский Ельц снова атакуют дроны – соцсети
Сегодня 07:11    1
У бою за свободу діють інші закони
Сегодня 07:07    12
У Києві ліквідовують наслідки чергової атаки ударних БПЛА та балістики
Сегодня 07:04    18
Україна сподівається розпочати ексгумаційні роботи в Польщі вже цього року, – Мінкульт
Сегодня 06:57    27
Потреби у відновленні транспортної системи України – вже понад 77 мільярідів доларів
Сегодня 06:48    31
Совпадение или...
Сегодня 06:39    46
1177 беспилотник за 60 часов
Сегодня 06:10    80
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    152
Перший день великого обміну: 390 українців визволено з російської неволі
23.05.2025 17:39    114
Оперативна інформація станом на 16.00 23.05.2025 щодо російського вторгнення
23.05.2025 16:21    141
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 