Еще 9 детей вернули из оккупации

Это пятеро мальчиков и четверо девочек, в возрасте от 7 до 17 лет. Один из них имеет статус ребенка-сироты — Александр Прокудин, глава Херсонской ОВА

10-летнего мальчика с мамой российские военные ночью закрыли в подвале, пока его папу избивали в комнате за то, что он хотел защитить жену от произвола солдата вражеской армии. В школе ребенка заставляли носить пилотку, петь гимн россии и кричать пропагандистские лозунги.

15-летнюю девушку лишили возможности получать образование. Посещать онлайн-уроки в украинской школе было невозможно из-за отсутствия связи.

17-летняя девушка чуть не умерла из-за отсутствия качественного медицинского обслуживания и оборудования в больницах. Поэтому точный диагноз девушке поставили только во время экстренной операции.

Еще две сестры почти три года не выходили из дома и не общались с ровесниками, потому что школа и детсад в первые полгода полномасштабной войны были разрушены. На улице же не стихали обстрелы.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/55077

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