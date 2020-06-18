Эскалация на Корейском полуострове: в КНДР отвергли предложение по переговорам

Северная Корея в среду отклонила предложение Южной Кореи по организации встречи специальных посланников для ослабления эскалации напряженности по поводу действий перебежчиков и затормозила усилия по примирению, а также пообещала перевести войска в пограничные районы.

Заявления, сделанные государственным агентством СМИ KCNA, прозвучали на следующий день после того, как Северная Корея взорвала совместное отделение связи, созданное в приграничном городе в рамках мирного соглашения 2018 года между лидерами двух стран, передает издание Gulf Today.

Любые шаги по признанию недействительными трансграничных мирных соглашений представляют собой серьезную неудачу в усилиях президента Южной Кореи Мун Чже Ина по содействию более прочному примирению с Севером.

Они также могут осложнить усилия президента США Дональда Трампа убедить Пхеньян отказаться от своих ядерных и ракетных программ.

Источник: sprotyv.info

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