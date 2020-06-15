Эскалация напряженности на Корейском полуострове: сестра Кима грозит войной

Совет Национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи провел в воскресенье экстренное заседание в связи с угрозами КНДР применить силу в отношении Сеула: Ким Ё Чен, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила о готовности военного командования к решительным действиям, на которые она получила карт-бланш от партийного руководства страны.

В этом мероприятии участвовали главы МИД, минобороны, министерства объединения, а также директор Национальной службы разведки, пишут в воскресенье, 14 июня, зарубежные СМИ и, в частности, российская газета “Коммерсант” со ссылкой на северокорейское государственное агентство новостей ЦТАК.

Данная эскалация в отношениях Севера и Юга, наиболее угрожающая за весь период время правления Ким Чен Ына, возвращает Корейский полуостров к конфронтации десятилетней давности, когда агрессивная риторика сопровождалась перестрелками и столкновениями ВМС в Желтом море.

Напомним, что Ким Ё Чен занимает пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи и считается вероятным преемником главы государства.

По ее словам, сегодня “пришло время прервать отношения с южнокорейской стороной, и теперь принятие решений о дальнейших действиях будет возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии”.

Несколькими днями ранее Ким Ё Чен объявила о решении Пхеньяна отказаться от дальнейшей работы с Югом, которая, по ее словам, должна “превратиться в борьбу с врагом”. Главным итогом совещания стало решение “полностью отключить все коммуникационные линии между Севером и Югом”, об установлении которых в 2018 году договорились лидеры этих двух стран.

Весьма символично, что сам Ким Чен Ын теперь самоустранился от общения с Мун Чжэ Ином, передав кураторство отношений с Югом своей сестре, выступающей в роли ястреба, отмечает политолог Сергей Строкань – автор статьи.

Источник: nigroll.com

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