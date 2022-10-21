Есть ли в Европе альтернатива поставкам российского газа? Агентство Reuters уверено

(https://www.reuters.com/business/energy/europes-alternatives-if-russia-shuts-off-gas-supply-2022-10-20/), что есть.

Месторождения газа разрабатывают Норвегия, Великобритания, Дания и Голландия - при этом Норвегия (которая являлась 2-м после России поставщиком газа в ЕС) значительно увеличит свои газодобывающие мощности к 2027 году и планирует полностью заменить на рынке Россию.

Многие в ЕС строят терминалы для СПГ. Уже достигнуты договоренности о поставках сжиженного газа с США и Кувейтом; также готовы его поставлять в Европу другие страны.

Ожидаются крупные поставки газа по трубопроводам из Азербайджана. Доступны и поставки из Северной Африки.

Кроме того, существуют альтернативные энергоносители: в Европе отменяют закрытия и расконсервируют АЭС; возобновляется добыча угля; увеличивается мощность ГЭС и доля "зелёной" энергии.

Так что, несмотря на трудности на первом этапе, Европа полностью способна прожить без путинского газа.

#энергетический_кризис #Великобритания #Норвегия #ЕС

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4721

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