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Естонія анулювала дозвіл на проживання керівника російськомовного порталу "Балтія"

Естонія анулювала дозвіл на проживання керівника російськомовного порталу Балтія

Поліція безпеки Естонії анулювала посвідку на проживання керівника порталу "Балтія", російського громадянина Александра Корнілова, звинувативши його в обслуговуванні інтересів Кремля.

Про це, повідомляє "Європейська правда".

"Служіння російській політиці розколу матиме наслідки. Разом з Департаментом поліції ми анулювали дозвіл на проживання Александра Корнілова, кремлівського активіста, ланки російської мережі впливу. Йому також заборонено в'їзд до Шенгену на 5 років" - йдеться у повідомленні естонської Поліції безпеки у Twitter.

"Я навіть не знаю, як це коментувати. Думаю, що рішення пов'язане з моєю професійною журналістською діяльністю", - прокоментував Корнілов.

Ім'я Корнілова фігурує в ще щорічнику естонської Поліції безпеки за 2014 рік (вийшов у світ у квітні 2015) року, де він згадується як керівник пропагандистського порталу baltija.eu та організатора діяльності медіапроєкту Baltnews, запущеного в країнах Балтії в жовтні 2014 року зареєстрованою компанією Holding BV, яка, як вважають естонські спецслужби, контролюється особами, пов'язаними з агентством "Россия сегодня".

Виконання завдань оплачується через тіньові фірми, які контролює "Россия сегодня". Від імені звільнених від сплати податків фірм Александра Корнілова, за даними Поліції безпеки, щомісяця виплачується 11 400 євро.

У 2015 році Податково-митний департамент заарештував розрахунковий рахунок MTÜ Altmedia, що належить Корнілову, оскільки були підстави вважати, що з НКО без сплати податків виводяться кошти під виглядом фіктивних угод.

Фіктивні угоди, за даними податківців, здійснювалися з юридичними особами Baltnewsmedia (член правління Александр Корнілов), Rahva Õiglustunne (Александр Корнілов), Vinterex (Александр Дорофєєв) та Rona International (Наталія Ройко).

Збитки від цих угод, завдані державі, оцінили приблизно 22 000 євро.

Джерело: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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