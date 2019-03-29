Это большой скандал и ВВС сейчас пытается спасти репутацию - адвокат по делу Порошенко против ВВС

Корпорация BBC 28 марта в The Royal Court of Justice признала, что 23 мая 2018 года опубликовала ложную информацию о встрече Петра Порошенко с Дональдом Трампом в июне 2017 года.

Детали "Прямому" рассказал адвокат в этом деле рассказал Грэхем Аткинс.

- Они (ВВС - ред.) извинились в Высшем суде. Они извинились перед Порошенко.

Почему ВВС сразу не извинились?

- Так случилось сожалению. Даже после публикации, когда президент сказал, что это неправда, жаль, что ВВС не сразу признали, что это была ложная информация.

Как это повлияет на репутацию ВВС?

- У них есть невероятный опыт и репутация. Таких новостей сейчас мало, я думаю, что их честь восстановится.

Как это могло повлиять на выборы?

- Это публиковалось по всему миру. Невозможно просчитать, сколько публикаций на эту тему появлялось. Это большой скандал. Коррупция Дональда Трампа через Петра Порошенко. Я думаю, что ВВС сейчас пытается спасти свою репутацию.

Британська Телерадіомовна Корпорація BBC вибачилась і погодилася виплатити відшкодування президентові України Петру Порошенку.

Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

"ВВС вибачилася за поширення брехні про Президента України і тому за рішенням суду заплатить йому компенсацію. Чекаємо на вибачення 1+1", - написав він у своєму Facebook.

Источник: prm.ua

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