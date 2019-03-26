Это чудовище должно помнить судьбу иуды - СБУ отреагировала на заявления уволенного предателя

Служба безопасности Украины сообщила, что Василий Прозоров, который заявил о работе в пользу России, был уволен из рядов СБУ в 2018 году из-за служебного несоответствия.

Об этом говорится в комментарии ведомства, распространенном 25 марта после появления Прозорова в эфире российских СМИ.

"Российская пропаганда традиционно ничем не гнушается. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков о "тайных тюрьмах" и т.д."", - отмечают в СБУ.

Отмечается, что Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ Службы безопасности Украины за служебное несоответствие, в частности за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера.

"Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ "достойных" людей. Но это чудовище должно помнить судьбу Иуды. Дело только времени", - резюмируют в СБУ.

Справка: 25 марта в России устроили пресс-конференцию Василия Прозорова, которого назвали перебежчиком из Службы безопасности Украины. Прозоров заявил, что работал в СБУ с 1999 до 2018 года, с 2014 года числился в центральном аппарате, штабе АТО.

"С апреля 2014 года я добровольно по идеологическим мотивам способствовал РФ в получении информации", - заявил Прозоров.

Источник: prm.ua, facebook.com/SecurSerUkraine/

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