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Это война одного человека, - главный дипломат ЕС Боррель

Это война одного человека, - главный дипломат ЕС Боррель

Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз «не воюет против России», а «защищает Украину». В эксклюзивном интервью для Euronews Боррель сказал: «Мне совсем не нравится история «Запад против России» или «Запад против остальных»… это вопрос об Уставе Организации Объединенных Наций. Речь идет о суверенитете государств, уважении к границам, и неприменение силы для подавления своего соседа».

«Мы не воюем против России. Мы защищаем Украину. А защищать Украину — значит защищать международный порядок, основанный на правилах. Иначе это будет закон джунглей», - добавил он.

Источник: https://t.me/u_now/48069

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