«Это всё красиво у путина по телевизору. Мы, как пушечное мясо здесь» - перехоплення ГУР

Військовослужбовець рф розповідає про втрати та просить дружину якомога швидше звернутись до прокуратури, щоб витягнути його з України:

● «тут линия окружения скоро, наверное, попадем, бл*дь»;

● в роті мало би бути 100 осіб, проте лишилося 35;

● «домой только 300-м, если только или 200-м»;

● окупант висловлює скептичні сподівання на відпустку;

● «командиру тут по барабану, они в штабе, если че и случится, они первые убегут»;

● «ни денег не платят, снабжения нет, ни ротации, ничего нету».

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/2191

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