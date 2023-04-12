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«Это всё красиво у путина по телевизору. Мы, как пушечное мясо здесь» - перехоплення ГУР
Військовослужбовець рф розповідає про втрати та просить дружину якомога швидше звернутись до прокуратури, щоб витягнути його з України:
● «тут линия окружения скоро, наверное, попадем, бл*дь»;
● в роті мало би бути 100 осіб, проте лишилося 35;
● «домой только 300-м, если только или 200-м»;
● окупант висловлює скептичні сподівання на відпустку;
● «командиру тут по барабану, они в штабе, если че и случится, они первые убегут»;
● «ни денег не платят, снабжения нет, ни ротации, ничего нету».
▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: https://t.me/DIUkraine/2191