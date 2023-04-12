Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:48
Просмотров: 38

«Это всё красиво у путина по телевизору. Мы, как пушечное мясо здесь» - перехоплення ГУР

«Это всё красиво у путина по телевизору. Мы, как пушечное мясо здесь» - перехоплення ГУР

Військовослужбовець рф розповідає про втрати та просить дружину якомога швидше звернутись до прокуратури, щоб витягнути його з України:

● «тут линия окружения скоро, наверное, попадем, бл*дь»;

● в роті мало би бути 100 осіб, проте лишилося 35;

● «домой только 300-м, если только или 200-м»;

● окупант висловлює скептичні сподівання на відпустку;

● «командиру тут по барабану, они в штабе, если че и случится, они первые убегут»;

● «ни денег не платят, снабжения нет, ни ротации, ничего нету».

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/2191

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

​Справа на 259,2 млн грн: НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт щодо брата Каськіва
Сегодня 07:57    11
Очередное преступление о котором должен узнать весь мир
Сегодня 07:50    43
Уряд звільнив директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника
Сегодня 07:38    50
На розмінування України знадобиться близько 5 тисяч фахівців і 30 років, - Резніков
Сегодня 07:29    56
​“Немає сечі терпіти ці пекельні борошна”: у ВАКС нарешті завершили допит екссудді Чауса
Сегодня 07:20    75
Оперативна інформація станом на 06.00 12.04.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:14    72
Перлы русских пропагандистов
Сегодня 07:11    76
США потрапили у пастку мислення: головною проблемою вважають війну в Україні, а не бункерного
Сегодня 07:01    79
Україна почала експорт електроенергії
Сегодня 06:52    67
Пенсионер в Подмосковье донес на школьницу из-за сине-желтой одежды
Сегодня 06:43    77
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 