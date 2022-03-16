Евакуаційним автобусам не дають заїхати у Ізюм

Україна не отримала відповіді від Червоного Хреста щодо відкриття гуманітарних коридорів 16 березня, водночас працюють над організацією коридорів для Ізюма та Маріуполя, розробляють маршрути доставки допомоги в тимчасово заблоковані чи окуповані міста. Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

За словами заступника мера Володимира Мацокіна, колона автобусів для евакуації людей та гуманітарна допомога сформовані, домовлялися відучора, але досі немає згоди на «зелений коридор»: «Сподіваємось, що найближчим часом ситуація зміниться, і люди отримають довгоочікувану допомогу».

Наразі колона чекає на в`їзді до Ізюма, але через обстріли рятувальники не можуть заїхати у місто.

Нагадаємо, місто Ізюм вже 10 діб знаходиться в оточенні ворога на постійно піддається обстрілам. У місті зруйновані майже всі будинки у центрі, немає світла, тепла, води, газу, їжі, води.

Агентство Телевидения Новости