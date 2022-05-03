Эвакуационная колонна из Русской Лозовой попала под обстрел
Эвакуационная колонна из Русской Лозовой попала под обстрел. Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
Сегодня мы продолжили эвакуацию жителей Русской Лозовой. Заезжая в деревню, наша эвакуационная колонна автомобилей попала под вражеский минометный огонь, пострадал один из волонтеров, машина которого была изуродована обломками снаряда. Также была повреждена одна из машин горсовета, в которой находился директор "Дергачикоммунсервиса" с представителями местной ТРО. Тем не менее, за сегодняшний день нам удалось эвакуировать из Русской Лозовой около 200 человек, а всего с 29 апреля по 2 мая в Харьков эвакуировано около 900 человек. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто, рискуя жизнью, помогает нам с эвакуацией! - рассказал Задоренко.
Под обстрелами снова оказались частные дома и гражданская инфраструктура в Дергачах, Безруках, Слатино, особенно тяжелая ситуация в Русской Лозовой и Прудянке.
Вячеслав Задоренко напомнил, что Казачелопанский, Токаревский, Русско-Лозовской, Проходовский старостаты и село Цуповка Прудянского округа до сих пор находятся под контролем оккупантов.
На территории, подконтрольной Украине, ведется гуманитарная работа, а коммунальщики устраняют последствия разрушений.
Напомним, российские оккупанты обстреливают Русскую Лозовую в Харьковской области, которую на днях взяли под контроль Вооруженные силы Украины. Об этом 2 мая сообщил "Суспільному" глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко. По его подсчетам, в освобожденной Русской Лозовой остаются около тысячи жителей. Более тысячи человек были эвакуированы в первый день, часть выезжала на собственном транспорте.
Источник: sq.com.ua
Автор: Гололобова Мадина