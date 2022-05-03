Эвакуационная колонна из Русской Лозовой попала под обстрел. Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

Сегодня мы продолжили эвакуацию жителей Русской Лозовой. Заезжая в деревню, наша эвакуационная колонна автомобилей попала под вражеский минометный огонь, пострадал один из волонтеров, машина которого была изуродована обломками снаряда. Также была повреждена одна из машин горсовета, в которой находился директор "Дергачикоммунсервиса" с представителями местной ТРО. Тем не менее, за сегодняшний день нам удалось эвакуировать из Русской Лозовой около 200 человек, а всего с 29 апреля по 2 мая в Харьков эвакуировано около 900 человек. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто, рискуя жизнью, помогает нам с эвакуацией! - рассказал Задоренко.

Под обстрелами снова оказались частные дома и гражданская инфраструктура в Дергачах, Безруках, Слатино, особенно тяжелая ситуация в Русской Лозовой и Прудянке.

Вячеслав Задоренко напомнил, что Казачелопанский, Токаревский, Русско-Лозовской, Проходовский старостаты и село Цуповка Прудянского округа до сих пор находятся под контролем оккупантов.

На территории, подконтрольной Украине, ведется гуманитарная работа, а коммунальщики устраняют последствия разрушений.

Напомним, российские оккупанты обстреливают Русскую Лозовую в Харьковской области, которую на днях взяли под контроль Вооруженные силы Украины. Об этом 2 мая сообщил "Суспільному" глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко. По его подсчетам, в освобожденной Русской Лозовой остаются около тысячи жителей. Более тысячи человек были эвакуированы в первый день, часть выезжала на собственном транспорте.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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