Эван Гершкович рассказал о российской тюрьме для политзаключенных

Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, освобожденный в результате августовского обмена политзаключенных, рассказал о департаменте контрразведывательных операций (ДКРО) ФСБ. Этот репрессивный орган стоит за арестом сотен людей в россии по обвинению в шпионаже и госизмене, пишет WSJ.

● Журналисты установили личность сотрудника ФСБ, который перед обменом навестил в самолете граждан США. Им оказался руководитель ДКРО генерал-лейтенант Дмитрий Минаев. Он также попал в кадр на одном из роликов ФСБ.

российских шпионов на пути в москву сопровождал экс-глава отдела ДКРО по слежке за иностранными журналистами Сергей Латков. Он вышел из самолета вместе с киллером спецназа «Альфа» ФСБ Вадимом Красиковым. Сейчас Латков работает в администрации президента, выяснил WSJ.

● Именно ДКРО получил приказ добиться освобождения из Германии Вадима Красикова, осужденного за убийство бывшего полевого командира Хангошвили. Для пополнения обменного фонда этот департамент ФСБ ускорил аресты граждан США. По приказу ДКРО также арестовали сотни россиян, обвиненных в шпионаже и государственной измене.

По данным западных спецслужб, департамент контрразведки возглавил чистки в Минобороны, в ходе которых десятки чиновников обвинили в коррупции.

● В результате «ударных» темпов работы ДКРО первый отдел следственного управления ФСБ был вынужден удвоить штат. Об этом Гершковичу рассказали сами сотрудники ФСБ на допросах.

Главный следователь по делу американского журналиста рассказал ему, что его арестовали и обвинили в работе на ЦРУ по приказу ДКРО, не имея других оснований. «Мне этого достаточно», — сказал Гершковичу следователь.

● По данным WSJ, руководитель первой службы ФСБ, курирующей ДКРО, генерал-лейтенант Владислав Меньщиков лично информировал путина о деле Гершковича перед его арестом, а также отчитывался о поимке журналиста. Меньщиков ранее отвечал за российские ядерные бункеры, а также играл в хоккей с путиным, пишет издание.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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