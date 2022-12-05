Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций из-за войны России в Украине

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк. По его словам, в списке – около 180 российских юридических лиц. Речь идет о банках, технологических компаниях и СМИ. Этот санкционный пакет может быть согласован во время встречи министров МИД ЕС 12 декабря.

Урсула фон дер Ляйен: Мы заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и заморозили 19 млрд евро российских олигархов. Мы можем найти законные способы использовать конфискованные активы стран-членов ЕС для восстановления разрушенной войной Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен: путин принял тактику выжженной земли, потому что не смог достичь своих предыдущих завоевательных целей в войне против Украины.

Президент Ирана Эбрахим Раиси допустил возможность внесения изменений в некоторые статьи конституции , которая была принята в 1979 году.

По сообщениям телеканала Al Hadas, это заявление Раиси прозвучало на фоне непрекращающихся 2,5 месяца акций протеста в иранских городах.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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