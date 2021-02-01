Европа протестует против коронавирусных ограничений

Сразу в нескольких европейских странах прошли акции против суровых противоэпидемических мероприятий, введенных ранее властями этих стран. В воскресенье, 31 января, противники ограничений вышли на улицы Вены, Будапешта, Амстердам и Брюсселя.

Как сообщает информагентство Reuters, в Вене значительная часть участников акции протеста представляла ультраправую Австрийскую партию свободы (АПС). Недавно руководство этой политсилы призвало население выйти на мирную акцию протеста против коронавирусных ограничений, которые в АПС называют "коронабезумством". Некоторые из участников акции в Вене держали плакаты с требованиями отставки канцлера Себастьяна Курца. Полиция оценила число участников в меньшей мере 5000 человек. Правоохранители, которые перекрыли центральную часть города, не дали колонне протестующих пройти кольцевой дорогой. Сообщается также о нескольких задержаний участников акции протеста.

В Будапеште в знак протеста открылись рестораны

Противники нынешних ограничений вышли на улицы столицы Венгрии. Здесь полиция разогнала акцию протеста на одной из центральных площадей Будапешта, сообщает информагентство AP. Сообщается, что организаторы акции призвали владельцев пабов и ресторанов пооткрывать свои заведения. На этот призыв откликнулось не менее 100 различных ресторанов и заведений, которые вопреки запрету и угрозе высоких штрафов открылись для клиентов.

Сотни задержанных в Брюсселе

Выступали против коронавирусных ограничений и в Брюсселе. В столице Бельгии полиция разогнала такую акцию, задержав не менее 200 человек. Впрочем, сообщается, что задержанных освободят после проведения процедуры установления личности, передает dpa.

В Нидерландах обошлось без насилия

В полиции сообщили, что в Амстердаме арестовали около 30 участников акции. Еще около 600 человек, которые были причастны к нарушениям правил соблюдения минимальной социальной дистанции, отпустили домой. Сообщений о столкновениях демонстрантов с полицией нет.

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