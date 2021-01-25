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Европарламент потребовал остановить Nord Stream 2

Европарламент потребовал остановить Nord Stream 2

Депутаты Европейского парламента (ЕП) приняли в четверг на сессии в Брюсселе резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным, в которой потребовали освободить политика, остановить проект «Северный поток — 2» и ужесточить санкций против России, а также российских «пропагандистов», олигархов, членов их семей и «всех лиц и организаций, причастных к аресту Навального».

Текст документа, в котором парламентарии объявили о своей полной солидарности с «демократически настроенными жителями России», опубликовала пресс-служба ЕП. За его принятие проголосовал 581 депутат, против высказались 50, и 44 парламентария воздержались.

«Европарламент категорически осуждает задержание Навального и его сторонников и призывает к немедленному и безусловному их освобождению», — говорится в документе. Европарламент также призвал расследовать покушение на убийство Навального и провести «международное расследование нарушений Россией своих обязательств в сфере химического оружия». Европарламент также заявил, что «считает поведение России недостойным страны — члена Совета Европы».

«Европарламент призывает Совет Евросоюза занять активную позицию в ходе следующего заседания [25 января] и значительно ужесточить санкции против России, включая введение рестрикций против физических лиц и организаций, причастных к принятию решения об аресте и помещении в тюрьму Навального», — говорится в документе. «ЕС должен перестать быть благодатным местом для российских денег непонятного происхождения», — подчекрнули в ЕП.

«Европарламент призывает ЕС и его страны — члены разработать новую стратегию ЕС по отношениям с Россией, построенной на поддержке гражданского общества, которое продвигает ценности демократии и верховенства закона, фундаментальные права и свободы человека. Призывает все страны ЕС критически пересмотреть сотрудничество с Россией на различных внешнеполитических платформах, в особенности по проекту «Северный поток — 2″, который должен быть остановлен немедленно», — говорится в тексте резолюции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что комментарии западных политиков о возвращении в Россию Алексея Навального призваны «отвлечь внимание от глубокого кризиса», в котором оказалась «либеральная модель» развития Запада.

Источник: nigroll.com

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Темы: газ, ес, россия

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