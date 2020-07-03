Facebook нарушила правила соцсети, передав «некоторые» данные пользователей разработчикам

Facebook раскрыла информацию об ещё одном случае, когда разработчики получали доступ к пользовательским данным, которого у них не должно быть.

Согласно сообщению компании, по крайней мере несколько тысяч разработчиков смогли получить доступ к некоторым личным данным «неактивных» пользователей, которые не использовали свои приложения более 90 дней. Однако согласно правилам Facebook, разработчики не должны получать данные от пользователей, когда они становятся «неактивными». Этим термином Facebook определяет тех пользователей, которые не использовали приложение более 90 дней. Компания ввела это правило в 2018 году после скандала с Cambridge Analytica.

Facebook не уточняет, как долго существовала эта проблема до её выявления и устранения и сколько пользователей могло быть затронуто. Проблема была устранена на следующий же день после обнаружения. Также не сообщается, какие именно данные передавались ненадлежащим образом. Однако отмечается, что пользователи ранее разрешили приложениям получать данные. Вместе с тем, компания уточнила, что несанкционированный доступ к пользовательским данным имели «примерно 5000 разработчиков» за «последние несколько месяцев».

«Мы не видели доказательств того, что эта проблема привела к передаче информации, которая не соответствовала разрешениям, предоставленным людьми при входе в систему через Facebook», — уточнила компания.

Facebook продолжает расследование этой ситуации.

Источник: itc.ua

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