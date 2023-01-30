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Facebook продовжує блокувати акаунти за згадування полку «Азов»

Facebook продовжує блокувати акаунти за згадування полку «Азов»

З цим боровся міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Писав листи, після чого йому пообіцяли припинити цей брєд, або зоча би швидко розблоковувати акаунти.

Але представниця руху «Чесно» Таїса Гайда каже, нічого особливо не змінилось.

«Це досі не так. 21 січня - через 3 дні після заяви міністра - один з її акаунтів з 17 тисячами підписників забанили через згадку "Азову», - наголошує Гайда.

Джерело: https://t.me/c/1636605494/690

Новости портала «Весь Харьков»

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