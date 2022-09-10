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Facebook та Instagram заблокували сторінки патронатної служби "Азову"

Facebook та Instagram заблокували сторінки патронатної служби Азову

Соціальні мережі Facebook та Instagram заблокували сторінки патронатної служби полку "Азову".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал служби.

Зазначається, що компанія Meta, яка керує соцмережами, вказала, що сторінки були заблоковані через порушення правил, проте точної причини не було названо.

"Причини блокування - як завжди абстрактні відмазки про порушення правил без будь-якої конкретизації. Ми переконані, що видалення сторінок не справедливі", - йдеться у повідомленні.

Патронатна служба закликала користувачів підписатися на свій офіційний Telegram-канал "Янголи Азову" та поширювати інформацію у соцмережах.

Блокування інформації про війну в Україні

Варто зазначити, що соцмережі Facebook та Instagram з початку повномасштабного вторгнення почали активно блокувати українських користувачів. Найпоширенішою причиною був "чутливий" контент про війну.

Україна у травні офіційно звернулася до Meta щодо блокувань, а в компанії пообіцяли, що обмежень стане менше.

Проте 9 серпня Instagram видалив сторінку Асоціації сімей захисників "Азовсталі" і ряд інших акаунтів, які пов'язані з полком "Азов". Після звернення Мінцифри акаунт відновили.

Джерело: rbc.ua

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