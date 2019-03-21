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Facebook ужесточит борьбу с фейками перед выборами в Европарламент

Facebook ужесточит борьбу с фейками перед выборами в Европарламент

Социальная сеть Facebook усилит борьбу с фейковыми публикациями перед выборами в Европарламент, которые должны пройти 26 мая.

Об этом сообщила одна из топ-менеджеров Тесса Лайонс, пишет DW.

По ее словам, проблему с распространением фейков в Facebook будет бороться предвыборный ситуационный центр.

Кроме того, соцсеть планирует организовать круглосуточное сотрудничество разработчиков программ, специалистов по обработке данных и политических экспертов.

Лайонс добавила, что ситуационный центр будет осуществлять свою деятельность в нескольких местах, включая штаб-квартиру Facebook в Калифорнии и главный европейский офис в Дублине. Новая структура Facebook продолжит работу и после выборов в Евросоюзе. Количество людей, занятых в деле по борьбе с фейковыми новостями, увеличится с 20 тысяч до 30 тысяч.

Ранее европейские чиновники предупредили об угрозе кибератак и использования фейковых новостей на выборах в Европарламент.

Напомним, что в начале сентября 2017 года компания Facebook опубликовала исследование о возможной связи между рекламой, которая покупалась в соцсети пользователями из РФ, и выборами президента США в 2016 году.

Около 10 млн пользователей увидели рекламные объявления политического характера, которые связывают с Россией и ее возможным вмешательством в президентские выборы в США.

Часть учетных записей Facebook были связаны с аккаунтами в Twitter.

Позже возможные доказательства вмешательства России в американские выборы обнаружили в Google.

Источник: nv.ua

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