Facebook уклав мирову угоду за позовом про злив даних
Компанія Meta попередньо досягла мирової угоди за позовом про незаконну передачу даних користувачів Facebook дослідницькій фірмі Cambridge Analytica. Подробиці угоди поки не розкриваються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією агентства, сторони досягли угоди і попросили суд дати 60 днів на те, щоб доопрацювати документ і представити його суду.
Користувачі Facebook подали позов до компанії в 2018 році. З'ясувалося, що британська Cambridge Analytica, пов'язана з передвиборчим штабом екс-президента США Дональда Трампа, отримала доступ до даних 87 млн користувачів платформи.
У 2019 році влада США призначила Facebook рекордний штраф у розмірі 5 млрд доларів. У жовтні минулого року прокуратура округу Колумбія залучила Марка Цукерберга в якості відповідача у справі про цей витік даних.
Джерело: rbc.ua