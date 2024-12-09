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Фахівці розповіли, як захистити акаунти та дані, якщо ви втратили телефон

Фахівці розповіли, як захистити акаунти та дані, якщо ви втратили телефон

Якщо ви втратили або у вас вкрали телефон, планшет, ноутбук або інший пристрій, важливо відразу зробити кроки для захисту ваших даних.

Є кілька простих кроків, які допоможуть вам зберегти контроль над обліковим записом та особистою інформацією.

Перший крок – захистити пристрій від несанкціонованого доступу. Для цього можна віддалено заблокувати телефон, планшет або Chromebook, увімкнути звуковий сигнал або вийти зі свого облікового запису Google на пристрої.

Якщо пристрій підтримує функцію "Знайти телефон", перейдіть до свого облікового запису Google, знайдіть розділ "Ваші пристрої" та виберіть втрачений пристрій. У цьому меню ви побачите інформацію про останній час та місце використання пристрою. Якщо ви не можете знайти пристрій, обов'язково вийдіть зі свого облікового запису Google, щоб зупинити доступ до ваших даних.

Для подальшої безпеки даних слід змінити пароль облікового запису Google. Перейдіть на сторінку облікового запису Google, виберіть розділ "Безпека" та змініть пароль.

Якщо пристрій під'єднано до Інтернету через браузер, ви також можете змінити збережені паролі.

Якщо ви втратили iPhone, використовуйте iCloud для визначення розташування та блокування пристрою. Ваш мобільний оператор також може допомогти вам, наприклад, перенаправивши дзвінки або відключивши SIM-картку, щоб інші не могли використовувати ваш телефон.

Якщо пристрій не з'являється у списку "Знайти телефон" або ви не можете його знайти, вам слід змінити паролі для всіх важливих облікових записів, особливо Gmail і YouTube.

Джерело: popcorn.politeka.net

Новости портала «Весь Харьков»

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