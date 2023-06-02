Поскольку Россия проповедует денацификацию, с 2004 года она тайно сотрудничает и финансирует неонацистские и крайне правые движения по всему миру. Следуя неоевразийской стратегии, популяризированной Дугиным, эти маргинальные группы вызывают раскол, распространяют ложь и подрывают общество.

В 2015 году партия Дмитрия Рогозина «Родина» и неонацисты из Русского имперского движения организовали ультраправую конференцию специально для пропаганды российского нарратива в Украине и набора коалиции добровольцев для отправки на Донбасс.

Вскоре после этого Россия сформировала Всемирное национальное консервативное движение (WNCM), коалицию из более чем 70 организаций и лидеров неонацистских и крайне правых политических групп со всего мира, проповедующих «новый консерватизм».

Русский орто-фашистский империализм — это эволюция российского неонацистского движения. Сурковский управляемый национализм заменил свастики на более привлекательные русские символы и кресты, чтобы замаскировать зловещие геополитические амбиции России под «новый консерватизм».

Русское имперское движение (РИД) и их военизированное крыло Имперский Легион открыли террористические тренировочные лагеря для неонацистов и сторонников превосходства белой расы по всему миру, ультраправые экстремисты по всему миру способствовали их тренировочным лагерям.

В 2020 году RIM была признана террористической организацией.

Существенным партнером являются неонацисты в Словакии, по оценкам, более 500 экстремистов прошли прямую подготовку через RIM, включая военизированную подготовку в спецназе ГРУ и ФСБ. Их также обучают подрывной деятельности, тому, как начинать перевороты и подстрекать к беспорядкам.

Немецкие неонацисты также прошли обучение через RIM.

Несмотря на пропаганду, фейки о том, что «ЦРУ отправляет американских неонацистов воевать за Азов», на самом деле американские ультраправые и неонацисты в подавляющем большинстве повторяют российскую антизападную риторику и поддерживают боевиков на Донбассе.

Теракты в Швеции также были связаны с обученными русскими неонацистами, некоторые даже воевали на Донбассе.

Давайте посмотрим на ближайших сторонников России в «деназификации» Украины и протестующих на улицах против «злого» НАТО.

Начнем с Болгарии, у нас есть движения «Атака» и «Возрождение».

Золотая заря из Греции. Кто до 2014 года фактически был союзником украинской Свободы, когда члены Свободы были антинатовскими.

Jobbick из Венгрии также был частью WNCM. Антифашизм во всей красе?

Северное сопротивление из Швеции поддерживает российскую «денацификацию».

Из Германии это NPD и Die Russlanddeutschen Konservativen.

Из Сербии четники, у которых был батальон Йована Шевича, сражавшийся в начальном конфликте в 2014 году.

Сербия тайно отправляла бойцов последовательно в течение 9 лет. Сейчас в открытом доступе больше. Россия начинает промывать мозги сербским детям с раннего возраста.

Сербские неонацисты из Combat-18, некоторые также прошли обучение в России.

Фаланга из Польши также является частью WNCM.

Slovenská Pospolitosť (Словацкое единство) из Словакии. Огромная пророссийская/антинатовская организация.

Италияс Forza Nuova, несколько участников которой сражаются за Вагнера на Донбассе с 2014 года.

Французская Reunovoue Francies также является членом российской коалиции в 2015 году.

Социал-националистическая партия Сирии или SSNP, сирийская националистическая партия, действующая в Сирии, Ливане, Иордании и Палестине, основанная в 1932 году. Также член российской коалиции.

Accion Identitaria, неонацистская организация из Чили. Также член WNCM.

Рабочая партия социальной справедливости (DSSS) и Národní Odpor из Чешской Республики являются членами WNCM.

Noua Dreaptă, работающая как в Румынии, так и в Молдове.

ЭЛАМ с Кипра, также входящий в российскую коалицию Нового национального консерватизма.

Пророссийские неонацисты из Democracia Nacional (DN) из Испании.

Джерело: @DonbasDIY

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