ФБР провела конфіскацію біткойнів на суму 3,36 мільярда доларів, викрадених десять років тому

Міністерство юстиції США оголосило в понеділок, що вилучило близько 3,36 мільярда доларів у вигляді вкрадених біткойнів під час раніше неоголошеного рейду в резиденції Джеймса Чжуна у 2021 році.

У п‘ятницю Чжун визнав себе винним за одним пунктом звинувачення в шахрайстві, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення.

За даними Міністерства юстиції, 9 листопада 2021 року влада США конфіскувала у Чжуна близько 50 676 біткойнів, які тоді оцінювалися в понад 3,36 мільярда доларів США, під час обшуку в його будинку в Гейнсвіллі, штат Джорджія. На сьогоднішній день це другий за величиною фінансовий конфіск Міністерством юстиції після арешту ймовірно викраденої криптовалюти на суму 3,6 мільярда доларів, пов’язаної зі зломом криптовалютної біржі Bitfinex у 2016 році, про що Міністерство юстиції оголосило в лютому.

За словами влади, Чжун викрав біткойни з нелегального ринку Шовкового шляху, темного веб-форуму, на якому наркотики та інші заборонені продукти купувалися та продавалися за криптовалюту. Silk Road було запущено в 2011 році, але Федеральне бюро розслідувань закрило його в 2013 році. Його засновник Росс Вільям Ульбріхт зараз відбуває довічне ув’язнення.

«Протягом майже десяти років місцезнаходження цієї величезної частини зниклого біткойна перетворилося на таємницю на суму понад 3,3 мільярда доларів», — заявив прокурор США Деміан Вільямс у прес-релізі.

За даними Південного округу Нью-Йорка, Чжун скористався вразливістю ринку, щоб здійснити злом.

Спеціальний відповідальний агент Тайлер Хетчер із Служби внутрішніх доходів – кримінальне розслідування сказав, що Чжун використовував «складну схему» для викрадення біткойнів із Silk Road. Згідно з прес-релізом, у вересні 2012 року Чжун створив дев’ять шахрайських облікових записів на Silk Road, поповнивши кожен від 200 до 2000 біткойнів. Потім він ініціював понад 140 транзакцій у швидкій послідовності, які обманом змусили систему обробки зняття коштів на ринку викинути приблизно 50 000 біткойнів на його облікові записи. Потім Чжун перевів біткоїни на різні адреси гаманців, усі під його контролем.

Джерело: internetua.com

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