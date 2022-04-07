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ФБР США знищило комп'ютерну інфраструктуру російських хакерів

ФБР США знищило компютерну інфраструктуру російських хакерів

Директор ФБР Кріс Рей повідомив, що працівники ФБР за рішенням суду таємно проникли в тисячі маршрутизаторів і брандмауерів, щоб видалити шкідливе програмне забезпечення та переналаштувати пристрої.

Reuters

U.S. FBI says it disrupted Russian hackers

The U.S. Federal Bureau of Investigation has wrested control of thousands of routers and firewall appliances away from Russian military hackers by hijacking the same infrastructure Moscow’s sp

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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