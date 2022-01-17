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FedEx хочет установить системы ПРО на грузовые самолеты

FedEx хочет установить системы ПРО на грузовые самолеты

В свете ракетных ударов по самолетам в различных недавних вооруженных конфликтах по всему миру международный курьерский гигант FedEx запросил у Федерального управления гражданской авиации (FAA) разрешение на установку систем противоракетной обороны на свои самолеты.

В заявлении, опубликованном FedEx, говорится, что запрос был сделан после ряда случаев в последние годы, когда ракеты были выпущены по гражданским самолетам вблизи вооруженных конфликтов по всему миру, включая самолеты FedEx.

«Во многих случаях по всему миру гражданские самолеты подвергались обстрелу управляемыми человеком огневыми системами. Это побудило несколько компаний разработать и адаптировать различные лазерные системы противоракетной обороны, которые можно устанавливать на гражданские самолеты для защиты этих самолетов от ракет с тепловым наведением», — говорится в заявлении FedEx.

Согласно заявлению, система защиты, которую FedEx просит установить на свои самолеты, основана на инфракрасном лазере, который будет отражать ракеты с тепловым наведением. Федеральное управление гражданской авиации предоставит общественности 45 дней для отправки комментариев по этому вопросу, прежде чем решить, одобрять установку или нет.

Согласно правилам FAA, любое разрешение на установку лазерных систем требует принятия мер предосторожности, чтобы они не нанесли ущерб людям или имуществу как на земле, так и в воздухе.

Беспокойство FedEx вызвано рядом случаев, когда самолеты были случайно поражены ракетным огнем. В 2003 году ракета класса «земля-воздух» попала в крыло самолета Airbus, выполнявшего рейсы для курьерской компании DHL, который вылетел из Багдада в Ираке. Самолет вернулся в аэропорт и благополучно приземлился.

Источник: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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