Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:57
Просмотров: 72

Фейк про «епідемію невідомого походження» у Збройних Силах України

Ворожі TG-канали поширюють відео, в якому нібито працівник інфекційного відділення лікарні в Дніпропетровській області стверджує про «епідемію невідомого походження в ЗСУ з температурою 40°C та смертністю майже 100%».

✅ Насправді будь-які офіційні повідомлення від компетентних органів про епідемію в ЗСУ відсутні. Відео має очевидні ознаки фальсифікації: голос накладено штучно — рухи губ та жести не синхронізовані з мовленням.

Також відео навмисно зняте так, щоб унеможливити ідентифікацію особи, що є додатковою ознакою його штучності.

Контент поширив анонімний акаунт, створений наприкінці лютого, який опублікував лише два відео на цю тему.

Мета фейку — деморалізувати українське суспільство, підірвати довіру до системи охорони здоров'я та створити враження катастрофічної ситуації в армії.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17495

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Последнее шведское предупреждение
Сегодня 10:55    21
Киянин одружився із 80-річною тещею, щоб виїхати за кордон
Сегодня 10:44    34
Фейк для поляків від русні
Сегодня 10:31    42
СБУ та Нацполіція ліквідували ще 8 «ухилянтських схем»
Сегодня 10:08    48
Розкрадання 146 млн грн в Укроборонпромі: скеровано до суду
Сегодня 09:46    64
Саміт у Брюсселі продемонстрував безсилля Європи
Сегодня 09:35    74
ТУ БЕБ у Львівській області передало військовим автомобіль та причіп, вилучені на підтримку українських захисників
Сегодня 09:15    74
СБУ заочно повідомила про підозру полковнику рф, який командував артобстрілами житлових будинків у Покровську
Сегодня 08:56    73
Правоохоронці викрили шахраїв, які продавали неіснуючу техніку для ЗСУ
Сегодня 08:48    78
Харківщина 21 березня
Сегодня 08:41    82
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

