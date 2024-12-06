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Фейк: «син ексголови МЗС України придбав залізний трон з «Гри престолів»

Фейк: «син ексголови МЗС України придбав залізний трон з «Гри престолів»

Брехня: 18-річний Єгор Кулеба, син ексочільника українського МЗС Дмитра Кулеби, викупив у США знаменитий залізний трон з телесеріалу «Гра престолів» за $1,5 мільйона. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Правда: Дмитро Кулеба у своєму Instagram спростував цей вкид і наголосив, що поширене відео – це фейк. Канал, який розповсюдив цю підробку, відносять до мережі поширювачів проросійських наративів.

Ексміністр зазначив, що для підробки використали оригінальний сюжет американського каналу в Сан-Антоніо за жовтень, у якому розповідають про місцевого фана серіалу, який і купив цей трон за $1,5 млн.

- Грудень – той самий сюжет, але вже змонтований з фейковою плашкою та доданими фото мене і мого сина Єгора. Тепер сюжет стверджує, що цей трон начебто придбав Єгор за шалені гроші...

Єгор нічого не купував. Він студент, навчається в Києві і відкрию таємницю – ані він, ані я навіть не дивились «Гру престолів», – додає Кулеба.

Джерело: https://t.me/spravdi/43392

Новости портала «Весь Харьков»

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