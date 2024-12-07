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Фейк: «Зеленському готують «золоте вигнання» у Лондоні»

Фейк: «Зеленському готують «золоте вигнання» у Лондоні»

Брехня: Захід організує для президента Зеленського «золоте вигнання» у Великій Британії після того, як буде досягнуто мирного врегулювання у війні між рф і Україною. Про це пише іспанська газета El Mundo.

Правда: голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в етері «Радіо Свобода» назвав поширену інформацію повним абсурдом та російською ІПСО:

- Я нічого і близько не чув. Я навіть думаю, що це навіть не фантазія. Це частина інформаційної боротьби, інформаційної кампанії.

Найбільш вірогідна моя версія полягає в тому, що це росія у якийсь спосіб намагається дестабілізувати ситуацію. Це такий вкид, як кажуть, ІПСО.

Мережко підкреслив, що немає жодного підґрунтя для таких чуток.

Джерело: https://t.me/spravdi/43415

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