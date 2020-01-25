Фейки и фейлы российской пропаганды: «Л-ДНР» это Россия и путинский «пряник» для доверчивых россиян

Группа «Информационное Сопротивление» предлагает Вашему вниманию очередную подборку, содержащую лживые информационные поводы, которые распространяет российская и пророссийская пропаганда, а также события, так или иначе связанные с пропагандистами.

Путинский «пряник», который долго обойдется россиянам

Безусловно, топовой темой последних дней остается так называемая «конституционная реформа» в России, которую инициировал нацлидер Владимир Путин. Выступая перед Федеральным собранием, он начал декларировать повышение социальных стандартов, а закончил необходимостью внесения изменений в Конституции России, которые позволят сделать его власть безграничной и пожизненной. Подкрепить это предлагается «всенародным голосованием», которое пройдет, по предварительным данным, 12 апреля, в День космонавтики (не секрет, в современной России обожают советский символизм).

Казалось бы, предложение по закреплению в Конституции привязки социальных стандартов к реальному состоянию экономики, выглядит заманчиво. Однако, на практике, из множества изменений, которые предложены, это единственный пункт, хоть как-то теоретически влияющий на жизнь рядовых россиян. Все остальное – вопросы отношения ветвей власти, полномочий президента и парламента, а самое главное – придание Госсовету статуса органа исполнительной власти. Его и возглавит Путин, когда закончится его четвертый президентский срок, а должность главы Госсовета – не выборная. Предполагается, что перед голосованием 12 апреля в РФ будет развернута масштабная пропагандистская кампания, призванная убедить народ, что данные изменения в Конституцию, прежде всего, делаются для них. Увы, россияне привыкли верить лжи своей пропаганды, скорее всего, и в этот раз все будет так, как за людей решили в Кремле. Надо сказать, весьма своевременно, ведь рейтинг поддержки Путина впервые упал до минимальных значений со времен начала агрессии против Украины.

«ДНР» и «ЛНР» — регионы России? Путин так не думает…

Удивительно, но факт, в то время, как российский нацлидер Владимир Путин продолжает твердить, что Россия не имеет отношения к «гражданской войне» на востоке Украины, в стане политической силы, которую с ним непосредственно связывают – «Единой России», находятся субъекты, заявления которых идут в разрез с «линией партии». В частности, депутат Государственной Думы РФ, некто Козенко, в своих недавних выступлениях в местных и российских СМИ заявил о том, что «ДНР» и «ЛНР» являются некими «особыми субъектами РФ», где якобы проживает «множество российских соотечественников». По его словам, депутатам южно-российской парламентской ассоциации в свое время будет предложен на рассмотрение вопрос включения «народных собраний» обеих «республик» в данную ассоциацию на правах «полноправных членов».

Хотелось бы напомнить глубоко неуважаемому российскому депутату, что Донецкая и Луганская области являются частью территории Украины в международнопризнанных границах, как и АР Крым, кстати. Потому все его слова, растиражированные российскими пропагандистами, с одной стороны являются чистейшей ложью, а вот с другой, лишний раз доказывают роль России в кровавых событиях на Донбассе.

Телеканал кума Путина проиграл суд в Украине

Как известно, в украинском медиа-пространстве существует определенный пул телеканалов, который смело можно отнести к разряду пророссийской пропаганды. Речь о телеканалах кума Путина – Виктора Медведчука, которые позиционируют себя украинскими СМИ, а в реальности несут с экранов нарративы российской пропаганды, завуалированные под «призывы к миру».

На этой неделе Печерский районный суд Киева оставил без удовлетворения иск телеканала «NewsOne» к руководителю фракции «Народный фронт» Максима Бурбака и политической партии «Народный фронт».

«NewsOne» судился за пост Максима Бурбака в Фейсбуке, опубликованный 2018 года, где телеканал был назван «откровенным ретранслятором кремлевской пропаганды». Это уже второй иск, который «Народный фронт» выиграл у телеканала «NewsOne».

В «Народном фронте» напомнили о том, что ранее канал требовал опровергнуть слова из заявлений «НФ» и БПП в прошлом созыве парламента об антиукраинской деятельности «NewsOne», однако, столичный Шевченковский районный суд оставил иск без удовлетворения.

Что ж, можно поприветствовать такое решение суда, которое подтвердило правоту политика, справедливо охарактеризовавшего пропагандистов кума Путина. Остается надеяться, что украинцы учтут данный факт, и будут взвешенно воспринимать информацию, которую им пытаются внушить…

Польша развенчивает кремлевские нарративы о Второй мировой войне

В последние дни и недели у главного кремлевского сидельца случилось очередное обострение. Он оседлал своего любимого пропагандистского конька в стиле «деды воевали», вероятно, начав подготовку к очередному Победобесию, которое традиционно накрывает РФ ближе к 9 мая. В частности, россиянам пытаются навязать мысль о том, что СССР якобы «освободил» Польшу по итогам Второй мировой войны, а та чуть ли не является главной виновницей столкновения Сталина с Гитлером.

Само собой, в Варшаве не замедлили с ответом. В частности, заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что, когда Красная армия вошла в Варшаву 17 января 1945 года, разрушенный после Варшавского восстания, одна оккупация сменилась на другую. «Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического рабства», — заявил он.

Москва считает 17 января 1945 года днем освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов. По словам Яблонского, Красная Армия вошла в руины города после Варшавского восстания, за которым советские войска наблюдали с другого берега Вислы и ничего не делали.

1 августа 1944 года в Варшаве началось крупнейшее вооруженное восстание польского подполья против немецких оккупантов. В Варшавском восстании участвовали около 40 тысяч человек, прежде всего повстанцы подпольной Армии Крайовой. Во время боев на улицах Варшавы погибло около 18 тысяч повстанцев. В карательных кампаниях погибли от 150 тысяч до 200 тысяч мирных жителей. Варшавское восстание длилось 63 дня и закончилось капитуляцией повстанцев. Левобережная Варшава была разрушена на 80%. Более чем через три месяца после капитуляции поляков советские войска перешли Вислу и окружили Варшаву.

Великая путинская «стена»

И снова о Путине… В попытках поднять Россию с колен и повысить уровень величия в умах рядовых сограждан, российский нацлидер начал пускаться во все тяжкие, провозглашая идеи, достойные лучших пассажей неадеквата Жириновского. В частности, Путин на полном серьезе «задумался о возведении Великой Русской стены на территории страны» (цитата из российских СМИ). Об этом он заявил в среду, 22 января, во время встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области.

Так Путин отреагировал на идею президента местной научной организации Александра Бессуднова построить в России аналог Великой Китайской стены, который будет возведен на территории сразу четырех областей — Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской. По его словам, памятник архитектуры, к примеру, можно возвести по линии Белгородской засечной черты, выполнявшей в XVII веке защитную функцию. «Есть маленькая неравноправность, потому что у (председателя КНР) Си Цзиньпина есть Великая стена, а у нас (читай – у Владимира Владимировича Путина) нет», — пояснил Бессуднов.

Путин заметил, что попросит профильные ведомства изучить инициативу, рассмотреть ее перспективы и возможное финансирование. «Посмотрим, что там можно сделать… Это интересно», — заключил российский нацлидер.

Что ж, можно лишь порадоваться за российских налогоплательщиков, которые долгие годы щедро оплачивали сомнительные, а если говорить точнее, бессмысленные и безрезультатные проекты имени Рогозина и Чубайса. Теперь им в качестве «инициативы снизу» подсовывают очередной вариант распила бюджетных средств приближенными чиновниками и олигархами, способный переплюнуть даже Крымский мост и космодром «Восточный». Все это происходит на фоне того, что мировые эксперты дают мрачные прогнозы о перспективах российской экономики, однако, для Путина, который, похоже, вознамерился стать пожизненным правителем, главнее не пенсии поднять, а градус патриотизма в крови Маши с Ваней в условной деревне Бухалово. Уж тут и Соловьев со Скабеевой помогут, «подогреют» обывателя, отрабатывая копеечку из щедрых кремлевских рук.

Группа Информационное Сопротивление

Источник: sprotyv.info

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