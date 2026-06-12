Фейкові листи від імені Укренерго
Фіксується масштабна розсилка фейкових електронних листів від імені НЕК «Укренерго» із нібито «графіками відключень електроенергії» або «квитанціями на оплату». Зловмисники маскують листи під офіційну електронну адресу компанії (office@ua.energy), закликаючи завантажити «документ», який насправді містить шкідливе програмне забезпечення.
✅ НЕК «Укренерго» попереджає (https://t.me/Ukrenergo/5090), що компанія не розсилає графіки відключень чи квитанції електронною поштою. Фахівці компанії з кібербезпеки також попереджають, ця шахрайська розсилка здійснюється з території росії з метою викрадення паролів і банківських даних, а також отримання доступу до пристроїв українців.
❗️У разі отримання такого повідомлення в жодному разі не переходьте за посиланнями, не завантажуйте файли та негайно видаліть повідомлення.
Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18256