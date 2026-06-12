Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:50
Просмотров: 41

Фейкові листи від імені Укренерго

Фейкові листи від імені Укренерго

Фіксується масштабна розсилка фейкових електронних листів від імені НЕК «Укренерго» із нібито «графіками відключень електроенергії» або «квитанціями на оплату». Зловмисники маскують листи під офіційну електронну адресу компанії (office@ua.energy), закликаючи завантажити «документ», який насправді містить шкідливе програмне забезпечення.

✅ НЕК «Укренерго» попереджає (https://t.me/Ukrenergo/5090), що компанія не розсилає графіки відключень чи квитанції електронною поштою. Фахівці компанії з кібербезпеки також попереджають, ця шахрайська розсилка здійснюється з території росії з метою викрадення паролів і банківських даних, а також отримання доступу до пристроїв українців.

❗️У разі отримання такого повідомлення в жодному разі не переходьте за посиланнями, не завантажуйте файли та негайно видаліть повідомлення.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18256

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Продешевили: суд визнав незаконним продаж спецдозволу на родовище на Вінниччині
Сегодня 07:03    6
Потери автомобильного транспорта противника
Сегодня 06:56    35
Сальдо завывает. Видно, на горящую панораму не попал — теперь бесится
Сегодня 06:44    47
По направлению FPV-дронов СОУ превосходят врага в соотношении 1,5 к 1 и это преимущество продолжает расти — Сырский
Сегодня 06:37    53
Синдром стерв'ятника: Чому всі сусіди одночасно вп’ялися в Україну??
Сегодня 06:29    67
Оптоволокно не знає, що таке перешкоди. А пілоти «Фенікса» не знають, що таке промах (ВІДЕО)
Сегодня 06:23    64
За первую треть июня РОВ применили по Украине 2 885 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 “Италмас" и приманки “Гербера"/“Пародия"
Сегодня 06:17    69
Уряд оновлює План України в межах програми Ukraine Facility
Сегодня 06:10    69
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    83
11 червня 2017 року українці отримали можливість вільно подорожувати до об'єднаної Європи
11.06.2026 17:55    112
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 