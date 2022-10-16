Фиаско войны против Украины расширяет чистки в россии: под нож пошли военкоры

Забавный, но весьма показательный вой доносится сейчас с болот, а именно – в россии начато криминальное преследование ряда, так называемых, военкоров.

Звучит странно, но факт. Вот уже вторые сутки мы можем наблюдать то, как все пропагандисты стоят на ушах в связи с обвинениями рупоров войны в высказываниях против войны, дискредитации российской армии и прочего.

Странно то, что в списке персонажей, против которых начато разбирательство, лица, которые ретранслировали всё это время наиболее оголтелую, человеконенавистническую пропаганду, поддерживающую войну и массовые убийства украинцев. И вот как? Как такой ценный ресурс мог чем-то не угодить своим кураторам? Или не своим?

Дело в том, что в первые дни, недели и даже месяцы полномасштабного вторжения все эти военкоры и вправду, рассказывали о том, что победа близка, Киев вот-вот будет взят, а затем дойдут до Одессы и так далее. Даже когда они бежали из-под Киева, бежали с острова Змеиный, забуксовали по всем фронтам, стали оттесняться на Херсонщине, в Запорожской области… а затем было контрнаступление в Харьковской области. Херсонской… Что-то случилось на Крымском мосту.

Проблема российских военкоров в том, что они изначально профнепригодные все как один. Они не только не освещают ситуацию в зоне боевых действий правдиво, но и не освещают её профессионально, отражая проблемы, возникающие при ведении боевых действий и которые могут возникнуть. Они не аналитики, он ретрансляторы лжи. Бесконечной, тупой, токсичной лжи. И не больше.

Ведь если бы они были профессионалами, то прекрасно понимали, что операция РОВ на северном плацдарме была провальная с первых дней и ни о каком Киеве им не нужно было мечтать. Аналогично по каждому плацдарму. Они ретранслировали ура-патриотическую ересь, не обращая внимания на явные просчёты российского командования. А потом, когда наступал день бегства группировки с плацдарма, освещаемая ими информация имела характер шока для потребителей информационного фаст-фуда.

С другой стороны, чего вы хотели от людей, которые будучи военными корреспондентами, даже не разбираются в типах военной техники и регулярно своими репортажами сливают геолокацию размещения подразделений оккупантов.

Но, сейчас речь не о том. А о том, что по мере того как российская армия стала терпеть поражения, которые сложно было каким либо образом замять, в первую очередь историями про “жест доброй воли”, “передислокацию и перегруппировку”, “отход на более выгодные позиции”, началось информационное давление на Фрунзенскую набережную. И это давление так же стало оказываться через тугодумных военкоров, которые в военном деле полные днища, но ретранслируют то, что им указывают кураторы. И это самое интересное.

Практическое большинство российских военкоров являются шестёрками мо рф. Но, сейчас критикой мор ф и непосредственно сергея шойгу заняты информационные ресурсы и говорящие головы, подконтрольные ФСБ. То есть, выходит, что в среде говорящих голов мо рф затесались крысы, всё это время находившиеся на подсосе с двух структур? Похоже, что – да.

А потому, я не удивлён, что увидел в этом списке Игоря Гиркина (говорящая голова фсб) рядом с Семёном Пеговым (“военкор” курируемый мо рф). Рыжий военный преступник, как и остальные, очень быстро ушёл под влияние Лубянки, понимая насколько ухудшается положение в расстановке степени благосклонности путина, у шойгу и каково место мо рф по степени доверия у верховного, отчего и оказался в списке. Хотя, тот факт, что именно Пегов был на шабаше, на сцене, на красной площади, в день какого-то там присоединения к россии территорий Украины, уже говорил о многом. А где Коц? А где Поддубный? И прочие фрунзенские гомункулусы?

Что же, дамы и господа, эпоха чисток в россии дошла и до военкоров. Моё любимое зрелище с 2014 года это то, как пауки в российской банке жрут друг друга. И сейчас этот процесс набирает таких оборотов, которых я не наблюдал за прошлые 8 лет. Мне нравится. А вам?

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

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